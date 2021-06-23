Тренер Динамо возглавил новичка УПЛ Черноморец

Одесский Черноморец объявил, что новым тренером клуба стал Юрий Мороз. До этого он возглавлял молодежную команду Динамо
Вместе с Юрием Морозом в Черноморец из Динамо перебрались и два помощника – Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые до этого работали с молодежной и юношеской командами киевлян.
Напомним Черноморец официально вернулся в УПЛ
Предыдущий тренер "моряков" Алексей Антонов, который и вывел Черноморец в УПЛ, останется работать одним из тренеров. Как и Алексей Гай, Сергей Демянец, Евгений Боровик и Виктория Самар.
При этом Черноморец покинули сразу пять игроков – Евгений Зубейко, Виктор Лиховидько, Максим Мельничук, Станислав Микицей и Владислав Клименко.
Что известно о Юрии морозе
- Юрий Мороз родился 8 августа 1970 года в городе Смела (Черкасская область).
- Выступал на позиции защитника.
- Играл за такие команды: СКА (Киев), Динамо (Киев), Верес (Ровно), Хапоэль (Кфар-Сава), Бней Иегуда (Тель-Авив), Маккаби (Яффа) (все три – Израиль), Алания (Владикавказ), Торпедо-ЗИЛ (Москва), Локомотив (Нижний Новгород) (все – Россия), Закарпатье (Ужгород), Ворскла (Полтава).
- Сыграл по одному матчу в олимпийской сборной СССР и национальной сборной Украины.
- Заслуженный тренер Украины.
- Тренировал сборные Украины U-17, U-18 и U-19.
- С 2014 года работал тренером в Динамо, возглавлял команды U-19 и U-21.
- Под руководством Мороза молодежный состав динамовского клуба дважды становился чемпионом турнира U-21, в том числе и в сезоне 2020/2021.