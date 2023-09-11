У российского прошлого: СМИ назвали фамилию нового звездного тренера Днепр-1

В скором времени Днепр-1 может получить нового главного тренера. В тренерском кресле Валерия Городова, только временно исполнявшего обязанности, будет изменен на звездного визави.

54-летний специалист Юрий Максимов станет новым наставником вице-чемпиона УПЛ-2022/2023. По информации источника, руководство Днепр-1 уже договорилось с опытным тренером.

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Кто возглавит вице-чемпиона УПЛ

В ближайшие дни днепровский клуб официально объявит о назначении Максимова.

Юрий Максимов до сих пор является главным наставником второлигового Звягеля, который с 20 июня 2023 возглавляет клуб из Житомирской области.

Во главе участника Второй лиги Украины-2023/2024 провел 8 матчей, в которых его команда одержала 6 побед при 2-х поражениях. После 5 сыгранных матчей Звягель с 12 баллами идет четвертым в турнирной таблице.

До этого очень короткое время Максимов провел в должности спортивного директора дебютанта УПЛ Полесья Житомир (с 21 апреля 2023 по 19 июня того же года).

Отметим, что Днепр-1 после 4-х сыгранных матчей в 6-ти турах занимает лишь 13-е место, набрав 5 баллов. Уже 17 сентября днепряне проведут свой первый официальный матч по возвращении на "Днепр-Арену". Днепровский клуб сыграет против Колосса

А 10 сентября клуб простился с бразильским голкипером Максом Валефом, который боялся возвращаться в родной город команды из-за близости к фронту. Ведь до этого Днепр-1 базировался в Ужгороде.

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