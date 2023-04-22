С прицелом на УПЛ: экстренер Ворсклы неожиданно перебрался в лидер Первой лиги
Источник:официальный сайт Полесья
Лидер Первой лиги Украины Полесье объявило о мощном трансфере. Но это не футболист, а новый спортивный директор житомирского клуба – Юрий Максимов.
54-летний специалист попробует себя на новой для себя должности. До этого работал исключительно ассистентом и главным тренером футбольных клубов.
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Новый вызов в карьере талантливого тренера
О таком подписании Юрия Максимова на должность спортивного директора Полесья сообщило 21 апреля. Лидер Первой лиги Украины не сообщил, как подписал сотрудничество с талантливым тренером.
Последним местом работы Максимова была полтавская Ворскла, в которой работал до конца мая 2022 года. Во главе команды провел 70 матчей.
Отметим, что новый клуб Максимова проходит на первом месте в Первой лиге Украины. Полесье борется за повышение в классе, имея после 8 туров 19 очков. А это на один балл меньше, чем Оболонь-Бровар. Также на подъем в УПЛ есть шансы ЛНЗ и Карпаты.
Тренерский опыт Максимова: главное
- Начал тренерскую карьеру в 2005 году, когда в минском Динамо стал ассистентом главного тренера.
- До начала 2010 года в карьере Максимова был киевский период. Специалист возглавил ЦСКА Киев и Оболонь Киев.
- Больше всего матчей провел на тренерском мостике Кривбасса.
- Успел поработать во главе донецкого Металлурга, Мордовии, Тараза и Кешли. Последние привели в кубок в сезоне-2017/2018. Также выигрывал трофей с российской Мордовией.