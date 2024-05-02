Максимов поставил ультиматум игрокам: Днепр-1 может остаться без тренера
Источник:Спорт-Экспресс Украина
В весенней части чемпионата Украины Днепр-1 не радует болельщиков результатами. Команда Юрия Максимова выбыла из борьбы за медали и рискует оказаться без еврокубков.
Следующий матч Днепра-1 против Кривбасса может быть последним для Юрия Максимова во главе "спортклубовцев". Главный тренер заявил, что подаст в отставку при одном условии.
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Максимов взял ответственность на себя
В случае поражения или ничейного результата в матче с Кривбассом Юрий Вильевич покинет тренерский мостик днепрян.
Я действительно сказал ребятам, что, если мы не победим Кривбасс, то я покину команду. Это правда. Чуть позже, возможно, буду готов поговорить подробнее. Сейчас – больше никаких комментариев,
– объяснил Максимов.
Отметим, что матч 27-го тура Днепр-1 – Кривбасс состоится 6 мая. Игра начнется в 13:00.
Результаты Максимова во главе днепрян
- Напомним, что Юрий Максимов возглавил Днепр-1 в сентябре 2023 года. На этом посту он заменил Александра Кучера.
- Осеннюю часть чемпионата команда под руководством Максимова успешно отыграла. "Спортклубовцы" были одними из претендентов на чемпионство.
- Однако во время зимнего перерыва команду покинули все легионеры, которые побоялись играть в Днепре из-за постоянных обстрелов.
- Из-за травм ведущих игроков команда не имела качественного усиления на скамейке запасных. Это все сказалось на результатах.
- В девяти весенних матчах Днепр-1 одержал лишь две победы. Сейчас команда находится на четвертой строчке таблицы, имея в активе 45 очков.