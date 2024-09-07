Юрий Бабинец стал бронзовым призером Паралимпиады-2024 по пауэрлифтингу

В субботу, 7 сентября, на Паралимпийских играх в Париже состоялись соревнования по пауэрлифтингу среди мужчин весовой категории до 88 килограммов. Украину в этом соревновании представлял Юрий Бабинец.

На медаль претендовали 10 спортсменов. К счастью, в топ-3 попал и представитель нашей страны, пишет 24 Канал.

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Очередная награда в копилку сборной Украины

Уроженец Ковеля выжил 214 килограммов и занял третье место. В последней попытке он пытался поднять 225 килограммов, чтобы претендовать на "серебро", однако она оказалась неудачной.

Чемпионом стал Ян Панпан из Китая. Он показал невероятный результат – 242 килограмма.



Результаты всех спортсменов в соревнованиях по паверлифтингу / Скриншот с сайта Паралимпиады

Отметим, что эта медаль стала уже 71-й для Украины в Париже. Сейчас наша страна уверенно держится в топ-10 общего медального зачета.