Юрий Аникеев – серебряный призер этапа Кубка мира-2023 по шашкам. Украинский спортсмен уступил представителю хозяина соревнований.
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Доволен соревнованиями
Юрий Аникеев смог достойно выступить на международной арене, а именно на первенстве в находящемся в Нидерландах Роттердаме. Украинский спортсмен прошел этап Кубка мира по шашкам-100 без поражений, поскольку выиграл 4 партии, сыграл вничью 5 поединков, а таким образом набрал 13 очков из 18 возможных. В результате Аникееву удалось добыть в борьбе почти самую ценную награду турнира – серебряную медаль.
Мне удался хороший старт, одержал три победы из трех. Реализовал интересные идеи в 3-м туре – сначала комбинационная, а затем и в эндшпиле. 4-я победа была одержана чуть позже. Но для первого места этого оказалось недостаточно. Очень мощно отыграл Ян Грунендейк, он одержал 7 побед из 9. В общем, результатом я доволен,
– сказал Аникеев.
Триумфатором шашечного первенства в Роттердаме стал нидерландец Ян Грунендейк (16 очков), которого отметил украинец. Интересно, что он вице-чемпион мира 2015 и 2016. А вот бронзовая медаль досталась земляку Грунендейка Симону Хармсму, который также представлял Нидерланды на соревнованиях (13 очков).
Пьедестал почета этапа КС по шашкам / Rotterdam 2023
Достижения Аникеева
- Юрий смело может похвастаться рядом своих достижений. В частности, он становился чемпион мира (2004), серебряным (2008, 2018) и бронзовым (2002) призером по шашкам-64 (бразильская версия). Также он – чемпион мира (2018), бронзовый (2002) и серебряный (2004) призер по шашкам-64 (бразильская версия) в блице, а еще Аникеев боролся за "бронзу" (2018) ЧМ по шашкам-64 (бразильская версия) в рапиди.
- Достижениями украинец может похвастаться в континентальных первенствах. К примеру, Юрий – чемпион Европы (2021) по шашкам-64 (бразильская версия). К тому же он становился чемпионом Европы (2019) и бронзовым призером ЧЕ (2021) в рапиде по шашкам-64, а также завоевывал еще многие другие трофеи на международной арене как лично, так и командно.
- К тому же Аникеев – чемпион Украины по шашкам-64 (2015, 2016), а также капитан сборной команды Украины по шашкам и Заслуженный мастер спорта Украины.