Юрий Аникеев – серебряный призер этапа Кубка мира-2023 по шашкам. Украинский спортсмен уступил представителю хозяина соревнований.

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Доволен соревнованиями

Юрий Аникеев смог достойно выступить на международной арене, а именно на первенстве в находящемся в Нидерландах Роттердаме. Украинский спортсмен прошел этап Кубка мира по шашкам-100 без поражений, поскольку выиграл 4 партии, сыграл вничью 5 поединков, а таким образом набрал 13 очков из 18 возможных. В результате Аникееву удалось добыть в борьбе почти самую ценную награду турнира – серебряную медаль.

Мне удался хороший старт, одержал три победы из трех. Реализовал интересные идеи в 3-м туре – сначала комбинационная, а затем и в эндшпиле. 4-я победа была одержана чуть позже. Но для первого места этого оказалось недостаточно. Очень мощно отыграл Ян Грунендейк, он одержал 7 побед из 9. В общем, результатом я доволен,

– сказал Аникеев.

Триумфатором шашечного первенства в Роттердаме стал нидерландец Ян Грунендейк (16 очков), которого отметил украинец. Интересно, что он вице-чемпион мира 2015 и 2016. А вот бронзовая медаль досталась земляку Грунендейка Симону Хармсму, который также представлял Нидерланды на соревнованиях (13 очков).

Пьедестал почета этапа КС по шашкам / Rotterdam 2023

Достижения Аникеева