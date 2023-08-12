Юрій Анікєєв – срібний призер етапа Кубка світу-2023 з шашок. Український спортсмен поступився представнику господаря змагань.
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Задоволений змаганнями
Юрій Анікєєв зміг гідно виступити на міжнародній арені, а саме на першості у Роттердамі, що знаходиться в Нідерландах. Український спортсмен пройшов етап Кубка світу з шашок-100 без поразок, оскільки виграв 4 партії, зіграв внічию 5 поєдинків, а таким чином, набрав 13 очок із 18 можливих. У результаті Анікєєву вдалося вибороти майже найціннішу нагороду турніру – срібну медаль.
Мені вдався хороший старт, здобув три перемоги із трьох. Реалізував цікаві ідеї в 3-му турі – спочатку комбінаційна, а потім і в ендшпілі. 4-та перемога була здобута трохи пізніше. Але для першого місця цього виявилось не достатньо. Дуже потужно відіграв Ян Грунендейк, він здобув 7 перемог із 9. В цілому, результатом я задоволений,
– сказав Анікєєв.
Тріумфатором шашкової першості у Роттердамі став саме нідерландець Ян Грунендейк (16 очок), якого відзначив українець. Цікаво, що він є віце-чемпіоном світу 2015 та 2016. А от бронзова медаль дісталась земляку Грунендейка Сімону Хармсму, який також представляв Нідерланди на змаганнях (13 очок).
П'єдестал пошани етапу КС з шашок / Rotterdam 2023
Досягнення Анікєєва
- Юрій сміло може похизуватись низкою своїх здобутків. Зокрема, він ставав чемпіон світу (2004), срібним (2008, 2018) і бронзовим (2002) призером з шашок-64 (бразильська версія). Також він – чемпіон світу (2018), бронзовий (2002) і срібний (2004) призер з шашок-64 (бразильська версія) у бліці, а ще Анікєєв виборював "бронзу" (2018) ЧС з шашок-64 (бразильська версія) у рапіді.
- Досягненнями українець може похизуватись у на континентальних першостях. До прикладу, Юрій – чемпіон Європи (2021) з шашок-64 (бразильська версія). До того ж він ставав чемпіоном Європи (2019) та бронзовим призером ЧЄ (2021) у рапіді з шашок-64, а також виборював ще багато інших трофеїв на міжнародній арені як особисто, так і командно.
- До того ж Анікєєв – чемпіон України з шашок-64 (2015, 2016), а також капітан збірної команди України з шашок та Заслужений майстер спорту України.