Клопп получил травму во время празднования победного гола Ливерпуля: эмоциональное видео

Ливерпуль и Тоттенхэм выдали поклонникам АПЛ голевой триллер в 34-м туре английского первенства. Команды на двоих забили 7 голов.

Уже на 15-й минуте счет был 3:0 в пользу Ливерпуля. Тоттенхэм полностью провалил стартовые минуты. До перерыва "шпорам" удалось отквитать один гол благодаря Гарри Кейну, пишет 24 Канал.

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Эмоциональное празднование ценой травмы

В середине второго тайма гости сократили отставание до одного гола 3:2. Казалось, что команды на этом остановятся, но нет. В компенсированное к матчу время Ливерпуль и Тоттенхэм обменялись голами. Сначала Ришарлисон впервые в поединке уравнял цифры на табло 3:3.

А уже на четвертой компенсированной минуте Диогу Жота снова вывел "мерсисайдцев" вперед в счете 4:3. Его гол стал победным для хозяев.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп так эмоционально праздновал победное взятие ворот, получивший травму. Немецкий наставник держался за заднюю поверхность бедра.

После поединка Клопп заявил, что в этом эпизоде почувствовал острую боль. Юрген не исключает, что потянул приводной мяч, а может и подколенное сухожилие.

Празднование гола Ливерпуля от Клоппа: смотрите видео

Ливерпуль одержал важную домашнюю победу над прямым конкурентом за место в еврокубках, а точнее групповой раунд Лиги Европы (5-я позиция в АПЛ). Теперь между ними разница в два балла в пользу "мерсисайдцев" – 56 против 54-х в "шпор".