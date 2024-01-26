Конец знаковой эпохи: Юрген Клопп объявил об уходе из Ливерпуля

Немецкий специалист Юрген Клопп решил покинуть Ливерпуль после более чем восьми лет совместной работы. Он привел команду к триумфу в Лиге чемпионов, а также прервал чемпионскую засуху, которая длилась 30 лет.

Немец Юрген Клопп является нынче одним из самых больших старожилов в топ-клубах. Специалист уже более восьми лет возглавляет Ливерпуль, что намного больше, чем у подавляющего большинства грандов.

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Впрочем и эта история близится к завершению. Клопп объявил, что покинет Ливерпуль по окончании сезона 2024-2025. Он признался, что любит команду, но его энергия уже заканчивается.

Я люблю этот клуб, город и болельщиков. Но я принимаю это решение, потому что я должен это сделать. Это означает, что у меня заканчивается энергия. Сейчас у меня нет проблем, я давно знал, что однажды придется об этом объявить. Я вижу, что я не могу выполнять работу снова и снова. Вот такая она, правда,

– заявил Клопп.

Специалист возглавлял "красных" с октября 2015 года. За это время Юрген привел мерсисайдцев к семи трофеям, среди которых Лига чемпионов и АПЛ. К слову, в чемпионате Англии Ливерпуль триумфовал в 2020 году, впервые после 30-летней паузы.

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Кроме того, с Клоппом во главе мерсисайдцы еще дважды выходили в финал Лиги чемпионов и играли в финале Лиги Европы. В этом сезоне немец сможет выиграть с "красными" второй по рангу еврокубок.

Более того, во внутренних соревнованиях Ливерпуль претендует на все три трофея. Команда остается в Кубке Англии, а также уже вышла в финал Кубка лиги. В чемпионате же мерсисайдцы лидируют, имея пятиочковый гандикап над Манчестер Сити.