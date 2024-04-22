Нашли нового кандидата: Бавария может украсть тренера у Ливерпуля

В конце сезона-2023/2024 должность главного тренера Баварии покинет Томас Тухель. Руководство клуба активно ищет претендентов на его замену.

Ранее появилась информация, что мюнхенский клуб возобновил переговоры с Зинедином Зиданом о его назначении на должность главного тренера. Сейчас Бавария раздумывает над подписанием тренером Ливерпуля Юргена Клоппа.

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Еще один кандидат на должность тренера Баварии

Юрген Клопп покинет Ливерпуль в конце сезона-2023/2024, но собирается взять годовой отпуск.

Руководство Баварии готово подождать год и подписать Клоппа в конце 2025 года. Сейчас мюнхенцы обдумывают назначение временного тренера, который возглавит команду в сезоне-2024/2025.

Сейчас Бавария также рассматривает кандидатуру Ганса-Дитера Флика, который тренировал мюнхенцев в 2019-2021 годах.

Ключевым кандидатом на пост главного тренера Баварии был глава сборной Германии Юлиан Нагельсманн. Однако недавно он продлил контракт с национальной командой.

Сейчас Бавария занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги, получив 63 очка. Однако Байер досрочно выиграл чемпионат Германии по футболу, одолев Вердер со счетом 5:0. Таким образом, они прервали 11-летнюю гегемонию "мюнхенцев".