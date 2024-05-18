Пришло время прощаться: слова Юргена Клоппа перед последним матчем Ливерпуля

В воскресенье, 19 мая, в рамках заключительного 38-го тура АПЛ встретятся Ливерпуль и Вулверхэмптон. Этот матч станет последним для команды "красных" под руководством Юргена Клоппа.

Юрген Клопп покинет пост главного тренера Ливерпуля, в котором работал 9 лет, в конце сезона-2023/2024. Он хочет взять годовой перерыв от тренерской деятельности.

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Последняя пресс-конференция Юргена Клоппа как наставника "мерсисайдцев"

Тренер отметил, что имел самую напряженную неделю в его жизни, поскольку он прощался со многими людьми.

В прошлом было очень много замечательных моментов и сейчас мы не должны делать вид, что это обычная неделя, потому что это не так. Но с другой стороны, нас ждет последний матч сезона. Я очень прагматичный человек и часто пытаюсь просто себя спасти. После следующего матча нас ждет отпуск и для меня он будет совсем не таким, как обычно. Понимая, что следующий матч будет совсем другой, атмосфера будет совсем другой, вчера игроки "по-своему" попрощались со мной. Мы устроили небольшое барбекю. Все было классно,

– рассказал Клопп.

В частности он добавил, что во вторник прощался с персоналом клуба, а в воскресенье будет прощание на стадионе. Кроме того, он в течение недели очень много прощался и было много эмоциональных моментов.

"Я не знаю точно, сколько футболок я подписал на прошлой неделе, но их было достаточно. Хотя, не уверен, что их хватит всем, но это часть дела. Я вообще не думаю, что это приятно, но, если ты прощаешься, не чувствуя грусти или боли, то это означает, что время проведенное вместе было неправильным, а мы прекрасно провели это время, поэтому было понятно, что будет трудно. Я знаю, что дальше также будет трудно", – отметил Юрген Клопп.

Юрген Клопп возглавил Ливерпуль в 2015 году. Под его руководством команда один раз завоевала титул чемпиона Англии, один раз завоевывала Кубок и Суперкубок Англии, один раз выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

По имеющейся информации, Клоппа заменит тренер Фейеноорда Арне Слот.