Вернется к ЧМ по биатлону: тренер сборной Украины рассчитывает на помощь Пидручного
Источник:Общественное Спорт
Сборную Украины по биатлону в нынешнем сезоне преследуют серьезные кадровые проблемы. Это не могло не отразиться на результатах наших спортсменов.
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в начале декабря лег под нож и перенес операцию на мениске. Опытный спортсмен уже пропустил три этапа Кубка мира.
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Санитра рассчитывает на Пидручного
В настоящее время биатлонист проходит реабилитацию в Австрии. Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра рассказал, когда можно ожидать возвращения Пидручного.
Форма будет улучшаться к чемпионатк Европы, где у нас будет Прима и Дудченко. А на чемпионате мира будет и Пидручный,
– заявил Санитра.
Раньше Пидручный в эксклюзиве канала 24 сообщил, о своем возможном участии в ЧМ-2023.
Надеюсь, что в ближайшее время смогу восстановиться, но опять же я не знаю, куда меня возьмут – в команду "А" или "Б". Конечно, среди моих желаний есть участие в чемпионате мира, но это возможно только тогда, когда все будет складываться идеально,
– сказал Пидручный.
Напомним, что на четвертом этапе Кубка мира в словенской Поклюке не смогли принять участие лидеры сборной Украины – Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Из-за простуды пропустили соревнование также Антон Дудченко и Виталий Мандзин.