Юный игрок Реала забил сумасшедший гол с 65 метров: видео шедевра

21 декабря 2021 , 08:03
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Источник:

24 канал

Не только в элитных лигах могут забивать из центра поля. Футболист юношеской команды Реала отметился одним из самых красивых голов в сезоне.

Фантастика, а не гол

Хави Вильяр стал автором настоящего шедевра в матче. На 84-й минуте футболист увеличил преимущество Реала над сверстниками из Райо Вальекано.

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Игрок подхватил мяч на своей части поля и решился на удар из центра поля. До ворот было около 65 метров. Удар футболиста "сливочных" был настолько точным, что залетел за воротничок далеко вышедшему с линии вратарю.

Гол Вильяра помог Реалу одержать домашнюю победу над Райо Вальекано. Своим голом он увеличил преимущество "Королевскому клубу" в матче до 3:1.

Видео невероятного гола Реала

  • Отметим, что 18-летний хавбек отыграл за "сливочных" 5 поединков в Юношеской лиге УЕФА. Вильяр дважды выходил на поле против донецкого Шахтера. Жребий свел оба клуба на групповом раунде.
  • После всех шести туров Реал продолжил свой путь в еврокубках. "Королевский клуб" с первого места вышел в плей-офф, имея в своем активе 13 очков.
  • "Горняки" с 9 пунктами стал третьим в группе D.
Автор: Софія Кулай