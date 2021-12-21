Фантастика, а не гол

Хаві Вільяр став автором справжнього шедевра у матчі. На 84-й хвилині футболіст збільшив перевагу Реала над однолітками із Райо Вальєкано.

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Гравець підхопив м'яч на своїй частині поля та наважився на удар із центра поля. До воріт було близько 65 метрів. Удар футболіста "вершкових" був настільки точним, що залетів за комірець воротарю, який далеко вийшов із лінії.

Гол Вільяра допоміг Реалу здобути домашню перемогу над Райо Вальєкано. Своїм голом він збільшив перевагу "Королівському клубу" у матчі до 3:1.

Відео неймовірного голу Реала