На территории футбольного клуба "Черноморец" в Одессе произошел конфликт между подростками прямо во время матча. Один из них ударил другого ножом в живот. К счастью, такая схватка не привела к летальному исходу.

Как сообщили очевидцы этой неприятной ситуации, мальчик из "Черноморца" остался на поле, чтобы посмотреть следующий матч. Во время которого на территорию зашли подростки из другого клуба "Палмира", тогда и произошла стычка. Мальчик достал нож и ударил другого в живот, подростка забрала скорая. Видео с места происшествия выложил один из очевидцев в своем Facebook. Об этом также сообщил официальный сайт полиции Одесской области.

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Стычка между футболистами

Между 15-летними подростками возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Один из них применил слезоточивое вещество, а в ответ получил удар металлическим предметом в живот.

Парень был сразу доставлен в ближайшую больницу Одессы.

На видео видно, что люди оправдывают подростка с ножом. По их словам, парень защищался и все сделал правильно, никак иначе решить этот конфликт было невозможно.

Пока не сообщается, кто именно вступился за парня, или это были его родители, или кто-то из работников одесского клуба.

В полиции следователи решают вопрос об открытии уголовного производства против парня. Для выяснения полных обстоятельств происшествия подростка опрашивают в Приморском отделе полиции.

Объяснения очевидцев о столкновении