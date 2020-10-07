На території футбольного клубу "Чорноморець" в Одесі стався конфлікт між підлітками прямо під час матчу. Один з них вдарив іншого ножем у живіт. На щастя, така сутичка не призвела до летального результату.

Як повідомили очевидці цієї неприємної ситуації, хлопчик з "Чорноморця" залишився на полі, щоб переглянути наступний матч. Під час якого на територію зайшли підлітки з іншого клубу "Палміра", тоді й сталась сутичка. Хлопчик дістав ніж і вдарив іншого в живіт, підлітка забрала швидка. Відео з місця події виклав один з очевидців у своєму Facebook. Про це також повідомив офіційний сайт поліції Одеської області.

Читайте також: Сутички на Марші рівності в Одесі: поліція затримала 16 осіб, є поранені – фото, відео

Сутичка між футболістами

Між 15-річними підлітками виникла словесна перепалка, яка переросла у сутичку. Один з них застосував сльозогінну речовину, а у відповідь отримав удар металевим предметом у живіт.

Хлопця було відразу доправлено у найближчу лікарню Одеси.

На відео видно, що люди виправдовують підлітка з ножем. За їх словами, хлопець захищався та все зробив правильно, ніяк інакше вирішити цей конфлікт було неможливо.

Наразі не повідомляється, хто саме заступився за хлопця, чи це були його батьки, чи хтось із працівників одеського клубу.

У поліції слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження проти хлопця. Для з’ясування повних обставин події підлітка опитують у Приморському відділі поліції.

Пояснення очевидців щодо сутички