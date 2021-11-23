Юный хоккеист потерял сознание во время матча: он находится в коме после срочной операции

Трагедией чуть ли не закончился матч молодежной хоккейной лиги в России. 16-летний Валентин Родионов упал в обморок и был доставлен в больницу. Сейчас он находится в коме.

Потерял сознание во время матча

Юный игрок упал в обморок во время матча на первенство Москвы. Защитник во время матча отправился на скамейку запасных, где потерял сознание.

Читайте также Безумие в украинском хоккее: федерация и клубы судятся из-за дисквалификации игроков

Игроку сразу же была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в детскую больницу, где он был экстренно прооперирован. Сейчас Валентин Родионов находится в состоянии медикаментозной комы.

Клуб полностью взял на себя расходы по лечению игрока.

Опасный хоккей в России

Это не первый случай, когда матчи молодежной хоккейной лиги в России заканчиваются трагически для игроков