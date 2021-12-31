Юный голкипер Динамо стал игроком испанского клуба

Вратарь молодежной команды киевского Динамо Илларион Тугай стал игроком испанской Кордобы. 18-летний голкипер будет выступать за Кордобу Б, которая играет в 5-м дивизионе страны.

Об этом сообщает журналист Хорхе Гонсалес. Контракт украинского вратаря с Кордобой будет действовать до лета 2023 года.

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Кордоба выступает в четвертом дивизионе чемпионата Испании. Ожидается, что Тугай будет выступать за резервистов Кордобы, выступающих в пятом дивизионе испанского футбола.

Первая команда лидирует в четвертом эшелоне чемпионата Испании.

Кто такой Илларион Тугай