Сделал фото с легендой футбола
Этот курьезный момент состоялся в выездном матче Дерби Каунти против Миддлсбро. Гостей возглавляет легенда футбола и один из лучших нападающих в истории Уэйн Руни, поэтому многие болельщики мечтают о совместном фото с тренером "баранов", пишет 24 канал.
Кстати, Роналду снова оскандалился: футболист плюнул у партнера во время матча.
Однако сделать фотографию с наставником удается только храбрецам, которые после поединка увеличились.
В конце матча юный болельщик прорвался в техническую зону, откуда Уэйн Руни руководил подопечными. Мальчик оказался назойливым и сделал фото с легендой. Руни несколько шокировало такое поведение парнишки, но он не стал отказывать фанату в селфи.
После чего довольный фанат вернулся на трибуны, а тренер Дерби Каунти продолжил руководить игрой команды, "горевшей" со счетом 4:1.
Фанат сделал селфи из Руни во время матча: смотрите видео
Тренерская карьера Уэйна Руни в Дерби Каунти
- С ноября 2020 года англичанин работает в скромном клубе, выступающем во второй по силе лиге Англии.
- Сначала у его должности была приставка "и.о." (исполняющий обязанности).
- В январе 2021-го занял должность главного тренера команды.
- Под его руководством Дерби Каунти провел 34 матча, в которых одержал 10 побед, расписал 12 мировых и столько же раз терпел поражение.
- Контракт Руни с "баранами" рассчитан до конца июня 2023 года.
- В сезоне-2021/2022 клуб Уэйна идет в зоне вылета – предпоследнее 23-е место и 18 заработанных очков.