Сделал фото с легендой футбола

Этот курьезный момент состоялся в выездном матче Дерби Каунти против Миддлсбро. Гостей возглавляет легенда футбола и один из лучших нападающих в истории Уэйн Руни, поэтому многие болельщики мечтают о совместном фото с тренером "баранов", пишет 24 канал.

Кстати, Роналду снова оскандалился: футболист плюнул у партнера во время матча.

Однако сделать фотографию с наставником удается только храбрецам, которые после поединка увеличились.

В конце матча юный болельщик прорвался в техническую зону, откуда Уэйн Руни руководил подопечными. Мальчик оказался назойливым и сделал фото с легендой. Руни несколько шокировало такое поведение парнишки, но он не стал отказывать фанату в селфи.

После чего довольный фанат вернулся на трибуны, а тренер Дерби Каунти продолжил руководить игрой команды, "горевшей" со счетом 4:1.

Фанат сделал селфи из Руни во время матча: смотрите видео

Тренерская карьера Уэйна Руни в Дерби Каунти