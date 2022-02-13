Зробив фото з легендою футболу

Цей курйозний момент відбувся у виїзному матчі Дербі Каунті проти Мідлсбро. Гостей очолює легенда футболу та один із найкращих нападників в історії Вейн Руні, тому чимало уболівальників мріють про спільне фото з тренером "баранів", пише 24 канал.

До речі Роналду знову оскандалився: футболіст плюнув у партнера під час матчу

Однак зробити світлину з наставником вдається лише сміливцям, який після поєдинку побільшало.

Наприкінці матчу юний уболівальник прорвався у технічну зону, звідки Вейн Руні керував підопічними. Хлопчик виявився настирним та зробив фото з легендою. Руні дещо шокувала така поведінка хлопчини, але він не став відмовляти фанату у селфі.

Після чого задоволений фанат повернувся на трибуни, а тренер Дербі Каунті продовжив керувати грою команди, яка "горіла" з рахунком 4:1.

Фанат зробив селфі з Руні під час матчу: дивіться відео

Тренерська кар'єра Вейна Руні у Дербі Каунті