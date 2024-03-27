Шевченко-джуниор может сыграть на ЧМ: при каких условиях юношеская сборная Украины поедет в Чили
Источник:УАФ
Юношеская сборная Украины U-19 с максимальным результатом завершила элит-раунд отбора на Евро-2024. В "составе "сине-желтых" дебютный матч сыграл сын легендарного Андрея Шевченко Кристиан.
26 марта юношеская команда U-19 без проблем разобралась со Швейцарией (3:0) и оформила выход на Евро-2024. Однако это не предел возможностей для подопечных Дмитрия Михайленко.
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Шанс повторить успех команды Петракова
В случае успешного выступления на континентальном турнире "сине-желтые" могут попасть на чемпионат мира 2025 года среди команд U-20, который состоится в Чили. Однако обо всем по порядку.
Итак, сборная Украины среди восьми участников сыграет на Евро-2024 (U-19). Жеребьевка соревнований состоится 17 апреля в Белфасте. Начало в 17:00 по киевскому времени.
Сейчас известны все участники чемпионата Европы. В турнире, кроме Украины, примут участие: Северная Ирландия (хозяева), Италия (действующий чемпион), Франция, Испания, Турция, Норвегия и Дания. Чемпионат будет проходить с 15 по 28 июля.
Участники Евро-2024 будут распределены на два квартета, из которых в полуфинал выйдут по две сборные. Главный трофей будет разыгран 28 июля на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте.
Пять лучших команд ЧЕ квалифицируются на чемпионат мира (U-20). Поэтому за пятое место будет сыгран отдельный поединок. Таким образом, для сборной Украины необходимо завершить турнир в топ-5.
Отметим, что чемпионат мира 2025 года среди команд U-20 состоится в Чили. В турнире примут участие 24 сборные. Победитель Мундиаля определится 25 июля. Напомним, что в 2019 году сборная Украины стала чемпионом мира.
Как Украина вышла на ЧЕ-2024
- В элит-раунде отбора на Евро-2024 юношеская сборная Украины сыграла три матча. Сначала "сине-желтые" победили Северную Македонию (2:0), затем Латвию (3:0), а в завершение Швейцарию (3:0).
- Лучшим бомбардиром команды стал форвард Динамо Матвей Пономаренко. На его счету 5 забитых мячей. Также по одному голу забили Даниил Кревсун (Боруссия Д), Тимур Тутеров (Сандерленд U-21) и Геннадий Синчук (Металлист).
- В двух поединках сыграл сын Андрея Шевченко Кристиан (Уотфорд U-18).