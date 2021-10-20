Динамо сыграло вничью с Барселоной в Юношеской лиге УЕФА: видео

Динамо U-19 сыграло вничью на выезде против Барселоны в Юношеской лиге УЕФА. Обе команды голами не блеснули.

Динамо лидирует в турнирной таблице

Молодежная команда киевлян провела третий матч в групповом раунде Юношеской лиги УЕФА, где победила Барселону.

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На 26-й минуте Динамо имело возможность отличиться. Самба Диалло отдал передачу на Антона Царенко, тот – на Кирилла Попова. И форвард киевлян попал в штангу.

Через три минуты у Барселоны был момент забить, однако голкипер Руслан Нещерет дважды спас ворота от ударов футболистов каталонской команды.

Во втором тайме каталонцы и киевляне продолжали обмениваться моментами. На 76-й минуте Волошин направил передачу на Царенко, то в касание направил мяч в дальний угол мимо Рафуса, но попал в штангу.

Киевляне лидировали перед встречей с Барселоной в турнирной таблице. Предыдущие матчи Динамо U-19 выиграл у Бенфики и Баварии. К тому же с одинаковым счетом – 4:0.

Ничья вполне устраивала киевлян, поскольку даже при таких условиях они останутся лидерами в свои группе. Однако каталонцы за предыдущие два матча получили три очка, они могли опередить Динамо лишь при условии победы.

Турнирная таблица группы E

Динамо U19 – 7 очков (3 матча), 8:0 (разница мячей) Барселона U19 – 4 (3), 2:4 Бенфика U19 – 3 (2), 4:4 Бавария U19 – 0 (2), 0:6

2 ноября состоится матч Динамо U-19 и Барселоны U-19 в четвертом туре Юношеской лиги УЕФА.

Видеообзор матча Барселона U-19 – Динамо U-19