75-летний ветеран Динамо чувствует себя хуже и будет лечиться в стационаре.

К слову Умер легендарный футболист Динамо и Карпат Анатолий Сучков

Столичный клуб поддерживает прославленного футболиста и взял на себя все расходы по лечению Владимира Мунтяна.

Кто такой Владимир Мунтян?