Юниорская сборная Украины по биатлону пропустит Чемпионат мира из-за проблем с визой

В американском Солт-Лейк-Сити 23-го февраля стартует юниорский Чемпионат мира. Однако украинская команда не сможет выступить на соревнованиях.

Колупаев: Мы подавали срочную заявку на получение виз

Сборная Украины пропустит соревнования из-за проблем с документами. Отмечается, что посольство США в Киеве отказало в открытии виз для всего тренерского и обслуживающего состава команды.

Стоит внимания Выступит ли Украина в эстафете на Олимпиаде, кто заменит Билосюк: эксклюзив с Брынзаком

Государственный тренер Украины по биатлону Евгений Колупаев прокомментировал ситуацию.

"Начну с того, что у нас было два варианта подачи заявки на визы – стандартная по правилам американского посольства в ноябре, и срочная – в январе. В ноябре мы не могли оформить визы по двум причинам. Во-первых, поскольку мероприятие – в феврале 2022 года, то из бюджета 2021 года мы не имели возможности получить финансирование. Вторая причина – в ноябре у нас еще не был известен состав спортсменов, которые должны были принять участие в чемпионате. Поэтому мы подавали срочную заявку на получение виз", – сказал специалист.

Новые правила внесли коррективы

По словам тренера, причина в отказе открытия виз связана с новыми правилами относительно пандемии.

Читайте также Создать сенсацию: какие шансы у мужской сборной Украины выиграть "золото" эстафеты на Олимпиаде

"Но здесь не в нашу пользу сыграли новые правила, которые недавно начали действовать в условиях пандемии. Обычно для спортивных мероприятий, когда едет команда с единой целью и единым составом, заявка была коллективной. И тогда команде назначался один день, когда все спортсмены и тренеры приезжали в посольство для оформления виз. Но на этот раз в подаче такой групповой заявки нам отказали – пришлось каждого спортсмена и тренера подавать отдельно.

Начали мы это делать в начале января. И если для всех спортсменов удалось получить 10-летние визы, то всем тренерам, сервисменам и медицинскому персоналу собеседование в посольстве так и не назначили, мотивируя это тем, что такая подача заявки для тренеров не соответствует правилам срочной поездки", – отметил Колупаев.

По словам тренера, за помощью обращались в Американскую федерацию, а также в Министерство иностранных дел Украины. Однако получить желаемое все равно не удалось.