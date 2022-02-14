Колупаєв: Ми подавали термінову заявку на отримання віз

Збірна України пропустить змагання через проблеми з документами. Зазначається, що посольства США у Києві відмовило у відкритті віз для всього тренерського та обслуговуючого складу команди.

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Державний тренер України з біатлону Євген Колупаєв прокоментував ситуацію.

"Почну з того, що у нас було два варіанти подання заявки на візи – стандартна за правилами американського посольства у листопаді, та термінова – у січні. У листопаді ми не могли оформити візи з двох причин. По-перше, оскільки захід – у лютому 2022 року, то з бюджету 2021 року ми не мали змоги отримати фінансування. Друга причина – у листопаді у нас ще не був відомий склад спортсменів, які мали взяти участь у чемпіонаті. Тому ми подавали термінову заявку на отримання віз", – сказав фахівець.

Нові правила внесли корективи

За словами тренера, причина у відмові відкриття віз пов'язана з новими правилами щодо пандемії.

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"Але тут не на нашу користь зіграли нові правила, які нещодавно почали діяти в умовах пандемії. Зазвичай для спортивних заходів, коли їде команда з єдиною метою та єдиним складом, заявка була колективною. І тоді команді призначався один день, коли всі спортсмени та тренери приїжджали до посольства для оформлення віз. Але цього разу у подачі такої групової заявки нам відмовили – довелося кожного спортсмена та тренера подавати окремо.

Почали ми це робити на початку січня. І якщо для всіх спортсменів вдалося отримати 10-річні візи, то всім тренерам, сервісменам та медичному персоналу співбесіду в посольстві так і не призначили, мотивуючи це тим, що таке подання заявки для тренерів не відповідає правилам термінової поїздки", – зазначив Колупаєв.

За словами тренера, за допомогою зверталися до американської федерації, а також до Міністерства закордонних справ України. Проте отримати бажаного все одно не вдалося.