За дикое поведение: бывший игрок Динамо получил бессмысленное изъятие - видео

Эксфутболист столичного коллектива Юнес Беланда не сдержал своих эмоций. Марокканский полузащитник заслуженно получил изъятие.

Бывший легионер киевского Динамо Юнес Беланда увидел перед собой красный свет из-за того, что продемонстрировал дикарское поведение на футбольном поле. Марокканец не держал руки при себе, пишет 24 канал.

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Не сдержал эмоций

Инцидент произошел в рамках 25-го тура турецкой Суперлиги. Адама Демиспор, за который выступает Беланда, гостил у Трабзонспора. Победу в матче одержала домашняя команда (4:1), однако сюжет матча мог развиться совсем по другому, если бы Юнес не совершил глупости на 22-й минуте матча.

Игроки Трабзонспора задерживали исполнение штрафного удара, что не понравилось марокканцу. Беланда подбежал к соперникам и пытался забрать мяч, сначала толкнул игрока "бордо-блюз", а затем, не раздумывая, ударил его в лицо. После просмотра VAR главный арбитр поединка показал хавбеку прямую красную карточку, оставив Адану в меньшинстве. К слову, это второе изъятие для Юнеса в сезоне.

Видео эпизода Беланды:

Марокканец в киевском Динамо