За дикое поведение: бывший игрок Динамо получил бессмысленное изъятие - видео
Эксфутболист столичного коллектива Юнес Беланда не сдержал своих эмоций. Марокканский полузащитник заслуженно получил изъятие.
Бывший легионер киевского Динамо Юнес Беланда увидел перед собой красный свет из-за того, что продемонстрировал дикарское поведение на футбольном поле. Марокканец не держал руки при себе, пишет 24 канал.
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Не сдержал эмоций
Инцидент произошел в рамках 25-го тура турецкой Суперлиги. Адама Демиспор, за который выступает Беланда, гостил у Трабзонспора. Победу в матче одержала домашняя команда (4:1), однако сюжет матча мог развиться совсем по другому, если бы Юнес не совершил глупости на 22-й минуте матча.
Игроки Трабзонспора задерживали исполнение штрафного удара, что не понравилось марокканцу. Беланда подбежал к соперникам и пытался забрать мяч, сначала толкнул игрока "бордо-блюз", а затем, не раздумывая, ударил его в лицо. После просмотра VAR главный арбитр поединка показал хавбеку прямую красную карточку, оставив Адану в меньшинстве. К слову, это второе изъятие для Юнеса в сезоне.
Видео эпизода Беланды:
Марокканец в киевском Динамо
- Юнес Беланда превратился в столичный коллектив в 2013 году и выступал за "бело-синих" до 2017-го. Киевляне приобрели марокканца у французского Монпелье за 10 миллионов евро.
- За Динамо Юнес отыграл 56 матчей и забил 8 голов. Беланда добивался с киевлянами последнего наивысшего результата в Лиге Европы – четвертьфинал турнира.
- В составе киевлян Юнес выигрывал чемпионат Украины и дважды становился обладателем Кубка Украины.
- В 2016 году марокканец ушел в аренду в немецкий Шальке, а в 2017-м в Ниццу. В том же году Динамо продало Беланду Галатасараю за те же 10 миллионов евро.