Колишній легіонер київського Динамо Юнес Беланда побачив перед собою червоне світло через те, що продемонстрував дикунську поведінку на футбольному полі. Марокканець не тримав руки при собі, пише 24 канал.

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Не стримав емоцій

Інцидент трапився в рамках 25-го туру турецької Суперліги. Адама Деміспор, за який виступає Беланда, гостював у Трабзонспора. Перемогу у матчі здобула домашня команда (4:1), проте сюжет матчу міг розвинутись зовсім по іншому, якби Юнес не вкоїв дурницю на 22-ій хвилині матчу.

Гравці Трабзонспора затримували виконання штрафного удару, що не сподобалось марокканцю. Беланда підбіг до суперників та намагався забрати м'яч, спочатку штовхнув гравця "бордо-блюз", а потім, не роздумуючи, вдарив його в обличчя. Після перегляду VAR, головний арбітр поєдинку показав хавбеку пряму червону картку, залишивши Адану в меншості. До слова, це друге вилучення для Юнеса у сезоні.

Відео епізоду Беланди:

22' Belhanda, direkt kırmızı kart gördü.



Maç yayını, Goller ve pozisyonlar için takip: @GoltubeTv pic.twitter.com/po39tTbYzk — Takip: Goltubetv (@anindagol15) March 12, 2023

Марокканець у київському Динамо