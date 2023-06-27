Европейские игры-2023: Украина выиграла "золото" в миксте по пулевой стрельбе

Сборная Украины завоевала вторую медаль на Европейских играх в соревнованиях по пулевой стрельбе. Чемпионами стали Павел и Юлия Коростылевы.

В польском Кракове в седьмой соревновательный день был разыгран комплект медалей в микст турнире по пулевой стрельбе с 25 метров. В финале соревнований Украину представляли Юлия и Павел Коростилевы, пишет 24 Канал.

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Украинской паре противостоял дуэт в составе Матея Рампулы и Альзбеты Дедовой из Чехии. В финале точнее были наши спортсмены, победившие со счетом 16:6.

Отметим, что для Юлии это первая в карьере медаль Европейских игр. А вот ее младший брат Юрий во второй раз получил награду крупнейшего спортивного форума континента. В 2019 году Коростылев-младший в паре с Еленой Костевич завоевал "бронзу" Европейских игр-2019.

Пулевая стрельба. Микст. Малокалиберный пистолет, 25 метров, финал

Павел Коростылев / Юлия Коростылева (Украина) Матей Рампула / Альзбета Дедова (Чехия)

Для украинских стрелков это уже вторая медаль на турнире этого года. Раньше Елена Костевич завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Медальный зачет Украины на Европейских играх-2023.