Легкоатлетка из Бахмута выиграла соревнования по прыжкам в высоту на чемпионате Украины

Юлия Левченко впервые за полтора года взяла высоту в 1,96 метра. Это позволило ей обойти не менее именитые соотечественницы на чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении.

В Киеве стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении. Одним из наиболее интересных соревнований были прыжки в высоту среди женщин.

По теме Ярослава Магучих выиграла шесть подряд соревнования по прыжкам в высоту в 2023 году

Участие в турнире приняли семь спортсменок. Среди них – четверо из тех, кто представляет Украину на лучших турнирах мира. Единственной, кто не приехал на соревнование, была Ярослава Магучих.

Весь квартет легкоатлеток взял высоту 1,90 метра, что позволило им оккупировать первые четыре места. Первой с дистанции сошла Юлия Чумаченко, которая не смогла покорить 1,92 метра. Бронза добралась до Ирины Геращенко, которая не реализовала три попытки на 1,94 метра.

Борьба за золото шла между Юлией Левченко и Екатериной Табашник. Обе покорили 1,96 метра, но еще 2 сантиметра взять не смогли. Поскольку Табашник снялась после второго неудачного прыжка, победила Левченко.

Читайте также Тренировка под звуки взрывов: украинская легкоатлетка опубликовала видео подготовки к соревнованиям

Результаты турнира по прыжкам в высоту на чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении: