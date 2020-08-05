Юлія Левченко: Мене вже кілька років переслідує чоловік
Віцечемпіонка світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко на своїй сторінці в Instagram розповіла історію, як її переслідував дуже дивний фанат, який протягом декількох років їздив за нею на всі змагання.
Спочатку Левченко опублікувала сторіс в Instagram з жінкою, яку недавно побили і намагалися згвалтувати в купе поїзда "Київ – Маріуполь", і розповіла власну історію з переслідуванням.
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Цитуємо лист Левченко дослівно
"Я поділилася історією жінки не тому, що вона зараз хайпова. А тому що такі ситуації можуть бути дуже поруч з кожною і кожним.
Мій приклад: за мною вже кілька років слід чоловік на кожні змагання. І це явне переслідування.
Спортсмени менеджери, організатори змагань, яким він попадався на очі, помічали його дивацтва.
Він передавав мені листи через покоївок, писав в соцмережах "моя улюблена Юля" і т.д. Я зрозуміла, що у нього є явні проблеми. Але, оскільки ніяких нападків і агресії з його боку не було, я не дзвонила у поліцію, оскільки не знала, як описати цей випадок і чи правильно мене зрозуміють. Я його всюди заблокувала і не приймала ніяких знаків уваги. Але йому було фіолетово. Він сам собі придумав історію і сам в неї вірив (вірить).
Були випадки, коли він приїжджав на бази, де я тренуюся, і хотів поселитися в тому ж готелі, де проживали спортсмени. Дякую адміністрації готелю, яка відмовилася від такого клієнта, незважаючи на те, що він приніс би їм заробіток. І встали на захист моїх інтересів.
Його видавало те, що він міг написати керуючому готелем, організатору або федерації, лист, який мав дивний посил: "Я дуже хочу побачити любов мою і т.д." Це викликало у всіх занепокоєння і побоювання.
Взимку цього року він приїхав на чергові змагання. Оселився в готель, де я проживала. Довго сидів в лобі і чекав зустрічі зі мною. Організатори змагань були стурбовані тим, що відбувається.
Пообідавши, я повернулася через ліфт для покоївок. А організатори викликали поліцію. Це було їхнє рішення, і я нічого не знала про це, плюс – у мене ввечері були змагання.
Коли поліція приїхала і стала проводити допит, то він ніс марення і нісенітниці, що я – його дружина, і у нас все добре. Навіть без моїх свідчень і заяв вони зробили йому попередження: якщо він ще раз буде помічений за переслідуванням, і піде скарга, то вони будуть змушені вживати заходів.
Після цього я його не бачила. Плюс – і приводів не було. Через коронавірус сезону, як такого, немає", – написала Левченко.
Основне про побиття та спробу зґвалтування Анастасії Лугової
- Жахлива подія сталася в ніч проти 1 серпня у поїзді, що прямував з Маріуполя до Києва. До купе, в якому спали журналістка з дитиною, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.
- Він кілька разів вдарив жінку по голові. Від криків жінки прокинувся її малолітній син, нападник хотів вдарити і його, але Лугова молила цього не робити та запропонувала нападнику перейти в інше купе.
- Згодом жінці вдалося вирватися від зловмисника, вона просила про допомогу та стукала у різні купе, втім, на неї не реагували. Прихистила її провідниця з іншого вагону. Тоді ж про інцидент повідомили начальника поїзда, який наказав охороняти Рудзька до прибуття в Київ.
- У Києві чоловіка затримали правоохоронці. Підозрюваний може загриміти за ґрати на 7 років. Наразі його відправили під варту у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави.
- Відомо, що раніше Рудзько вже був засудженим тричі.
- Чоловік потерпілої зазначив, що їхній 6-річний син Захар вперше піде до психолога.