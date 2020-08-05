Віцечемпіонка світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко на своїй сторінці в Instagram розповіла історію, як її переслідував дуже дивний фанат, який протягом декількох років їздив за нею на всі змагання.

Спочатку Левченко опублікувала сторіс в Instagram з жінкою, яку недавно побили і намагалися згвалтувати в купе поїзда "Київ – Маріуполь", і розповіла власну історію з переслідуванням.

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Цитуємо лист Левченко дослівно

"Я поділилася історією жінки не тому, що вона зараз хайпова. А тому що такі ситуації можуть бути дуже поруч з кожною і кожним.

Мій приклад: за мною вже кілька років слід чоловік на кожні змагання. І це явне переслідування.

Спортсмени менеджери, організатори змагань, яким він попадався на очі, помічали його дивацтва.

Він передавав мені листи через покоївок, писав в соцмережах "моя улюблена Юля" і т.д. Я зрозуміла, що у нього є явні проблеми. Але, оскільки ніяких нападків і агресії з його боку не було, я не дзвонила у поліцію, оскільки не знала, як описати цей випадок і чи правильно мене зрозуміють. Я його всюди заблокувала і не приймала ніяких знаків уваги. Але йому було фіолетово. Він сам собі придумав історію і сам в неї вірив (вірить).

Були випадки, коли він приїжджав на бази, де я тренуюся, і хотів поселитися в тому ж готелі, де проживали спортсмени. Дякую адміністрації готелю, яка відмовилася від такого клієнта, незважаючи на те, що він приніс би їм заробіток. І встали на захист моїх інтересів.

Його видавало те, що він міг написати керуючому готелем, організатору або федерації, лист, який мав дивний посил: "Я дуже хочу побачити любов мою і т.д." Це викликало у всіх занепокоєння і побоювання.

Взимку цього року він приїхав на чергові змагання. Оселився в готель, де я проживала. Довго сидів в лобі і чекав зустрічі зі мною. Організатори змагань були стурбовані тим, що відбувається.

Пообідавши, я повернулася через ліфт для покоївок. А організатори викликали поліцію. Це було їхнє рішення, і я нічого не знала про це, плюс – у мене ввечері були змагання.

Коли поліція приїхала і стала проводити допит, то він ніс марення і нісенітниці, що я – його дружина, і у нас все добре. Навіть без моїх свідчень і заяв вони зробили йому попередження: якщо він ще раз буде помічений за переслідуванням, і піде скарга, то вони будуть змушені вживати заходів.

Після цього я його не бачила. Плюс – і приводів не було. Через коронавірус сезону, як такого, немає", – написала Левченко.

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