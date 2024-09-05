Дзюдоистка Иваницкая уступила в бронзовом финале Паралимпийских игр

Вечером 5 сентября проходят сразу четыре финала по дзюдо на Паралимпийских играх-2024 с участием украинцев. Юлия Иваницкая выступала в бронзовом финале до 48 килограммов в классе J2.

Спортсменка из Ривне потерпела обидное поражение уже в своей первой схватке в Париже. Юлия Иваницкая уступила в четвертьфинале представительнице Турции Джахиде Эке 0:1, информирует 24 Канал.

Читайте также Баль получил первую в истории Украины медаль Паралимпиады в гендбайке

Третья медаль в дзюдо

Поэтому украинку ждала утешительная схватка против соперницы из Индии Кокилы, в которой Иваницкая очень уверенно победила 10:0. Украинская дзюдоистка завоевала право на участие в бронзовом финале, где встречалась с китаянкой Ли Лицин.

К сожалению, Юлии Иваницкой не удалось получить третью медаль в дзюдо для Украины в Париже. Счет 0:10 в пользу китаянки. Перед ней Наталья Николайчик завоевала "золото" в весе до 48 килограммов в классе J1, а Анжела Гаврисюк – "бронзу".

Справка. Юлия Иваницкая – четырехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр (2008-2020).

В общем медальном зачете у Украины остается 57 медалей.