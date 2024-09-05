26-летняя дзюдоистка проиграла в полуфинале по дзюдо Паралимпиаде-2024 американской спортсменке Марии Лиане Мутии. Таким образом, украинка попала в "бронзовый" финал, пишет 24 канал.

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Анжела Гаврисюк бронзовый призер Паралимпиады-2024

В схватке за "бронзу" в дзюдо на Паралимпийских играх-2024 Анжела Гаврисюк противостояла представительнице Узбекистана – Ульджон Амриевой. Украинка смогла победить и получила еще одну для Украины.

Поединок за бронзовую медаль в дзюдо среди женщин проходил в весовой категории до 57 килограмм, класс J1. Украинка не оставила шансов представительнице Узбекистана и выиграла со счетом 10:0.

Также золотую медаль в дзюдо на Паралимпиаде-2024 выиграла украинка Наталья Николайчук, весовая категория до 48 килограмм. В других финалах по этому виду спорта Украину представят Юлия Иваницкая и Давид Хорава.