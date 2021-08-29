Юлия Джима завоевала серебро в гонке-преследовании на летнем чемпионате мира по биатлону-2021

На летнем чемпионате мира по биатлону состоялась женская гонка-преследование. Второй в этой дисциплине финишировала украинка Юлия Джима. Это ее вторая награда на турнире.

Юля Джима эту гонку начала на пятом месте. Именно на такой позиции она финишировала в спринте. Но уже довольно быстро украинка оказалась в группе лидеров. Все благодаря удачной стрельбе – ни одного промаха в отличие от соперниц. Поэтому после первой стрельбы Джима уже была третьей.

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Единственный промах за всю гонку Джима совершила во время второй стрельбы, единожды не попав в мишень. Но даже эта неудача не помешала Джиме находиться в первой тройке.

А уже после третьей стрельбы Джима стала первой. Украинка снова отстрелялась "чисто". Поэтому за лидерство ей снова пришлось бороться с чешкой Маркетой Давыдовой, как и в суперспринте. Они вместе прибыли на четвертую стрельбу, вместе закрыли все мишени и на последний круг тоже отправились вместе. На этот раз Давыдовой снова удалось обойти Джиму на половине круга, после чего удержалась от ее атак. На финише их разделило лишь 0,8 секунды.

Юлия Джима – серебряный призер в гонке-преследовании. Это ее вторая медаль на летнем чемпионате мира по биатлону в чешском Нове-Место. До этого она финишировала второй в суперспринте.