Установив новый мировой рекорд Гиннеса: чешский спортсмен простоял в планке около 10 часов

25 мая 2023, 15:30
Читати новину українською

Источник:

Guinness world records

Йозеф Салек вошел в список уникальных людей со всего мира. Чешский спортсмен выдал просто нереальный результат.

Йозеф Салек простоял в планке 9 часов 38 минут и 47 секунд. Спортсмен из Чехии сумел переплюнуть бывший мировой рекорд.

Достойно внимания Поднял планку очень высоко: почти 80-летний футболист установил мировой рекорд Гиннеса

Продемонстрировал, что не существует никаких рамок

Йозеф Салек смог вписать свое имя в Книгу мировых рекордов Гиннеса. Житель Чехии продемонстрировал всей планете выносливость, концентрацию, дисциплину и физическую подготовку. Салек простоял в планке 9 часов 38 минут и 47 секунд, что позволило ему превзойти предыдущий не менее феноменальный рекорд, принадлежавший Дэниелу Скали. Австралийский спортсмен сумел простоять в планке в течение 9 часов 30 минут и 1 секунду.

Йозеф первые несколько часов дались относительно легко, однако через семь 60-минут на его лице начало появляться большое напряжение. Впоследствии чех признался, что между 7 и 8 в планке у него начались головокружения и сильные боли, но благодаря поддержке окружающих он смог преодолеть критическое состояние. После установления рекорда Йозеф издал мотивационную спич.

Видео установки рекорда:

 

Автор: Роман Колодрубський