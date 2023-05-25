Установив новый мировой рекорд Гиннеса: чешский спортсмен простоял в планке около 10 часов

Йозеф Салек вошел в список уникальных людей со всего мира. Чешский спортсмен выдал просто нереальный результат.

Йозеф Салек простоял в планке 9 часов 38 минут и 47 секунд. Спортсмен из Чехии сумел переплюнуть бывший мировой рекорд.

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Продемонстрировал, что не существует никаких рамок

Йозеф Салек смог вписать свое имя в Книгу мировых рекордов Гиннеса. Житель Чехии продемонстрировал всей планете выносливость, концентрацию, дисциплину и физическую подготовку. Салек простоял в планке 9 часов 38 минут и 47 секунд, что позволило ему превзойти предыдущий не менее феноменальный рекорд, принадлежавший Дэниелу Скали. Австралийский спортсмен сумел простоять в планке в течение 9 часов 30 минут и 1 секунду.

Йозеф первые несколько часов дались относительно легко, однако через семь 60-минут на его лице начало появляться большое напряжение. Впоследствии чех признался, что между 7 и 8 в планке у него начались головокружения и сильные боли, но благодаря поддержке окружающих он смог преодолеть критическое состояние. После установления рекорда Йозеф издал мотивационную спич.

При выполнении самой длинной планки мне помогла техника принятия. Когда вы принимаете сложность упражнения вместе с тем фактом, что жизнь состоит не только из приятных и легких вещей, но и неприятных элементов, становится проще. Я верил в себя, люди верили в меня, и эти сильные чувства слились вместе и помогли мне успешно выполнить поставленную задачу,

– заметил Салек.

Видео установки рекорда: