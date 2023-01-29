Дэвид Мадж сможет отпраздновать свое 80-летие с мировым достижением. Австралиец стал самым старшим футболистом в возрасте 79 лет и 89 дней.

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Возрастное достижение

Мадж отыграл матч за Киссинг Пойнт против Северной Туррамурры в рамках соревнований Футбольной ассоциации северных окрестностей. Хотя команда новоиспеченного рекордсмена и уступила со счетом 6:0, Дэвид смог через этот поединок проложить путь к индивидуальной победе. Команды формировали игроки, которым за 45.

Чтобы установить новый рекорд, Дэвиду нужно было провести все 90 минут на футбольном поле, поскольку такое условие было поставлено перед фиксацией нового мирового рекорда Гиннеса. Но очень хорошо подготовленный футболист справился с этой задачей. Мадж иронически прокомментировал прошедший матч.

Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде за то, что вытерпели меня,

– сказал Дэвид.

После встречи игроки обеих команд, чтобы пожать руку почти 80-летнему Маджу и поздравить его с достижением. Прошедшему старшему обладателю этого рекорда было 73 года.

Мадж вокруг клуба