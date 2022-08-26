Вся моя жизнь связана с Реалом, – Йовичевич прокомментировал жребий Шахтера в Лиге чемпионов

В четверг, 25 августа, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Своих соперников получил единственный представитель Украины – донецкий Шахтер.

Йовичевич: Бог захотел, чтобы я снова почувствовал "Сантьяго Бернабеу"

Донецкий клуб снова сыграет против мадридского Реала, РБ Лейпцига и Селтика. Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич прокомментировал жребий для своей команды. Интересно, что перед ним хорватский специалист рассказывал, что хотел бы встретиться в Лиге чемпионов как раз против команды из Мадрида. Кажется, что Иове предсказал жребий.

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Реал является не чужим клубом для тренера Шахтера, который в качестве футболиста выступал за "сливочные" (1991 – 1995 годы). Йовичевич уже давно не в Мадриде, но до сих пор остается много его друзей и знакомых.

Вся моя жизнь связана с Реал Мадрид, наверное, Бог захотел, чтобы я снова почувствовал "Сантьяго Бернабеу", это был мой дом в течение нескольких лет. Многие мои знакомые в дальнейшем там работают, например, Эмилио Бутрагеньо, Рауль. Буду рад снова их увидеть. Реал – это гранд, самый лучший клуб мира, все хотят играть с ним. Играть на таком стадионе – это большое спортивное приключение,

– сказал Йовичевич.

"Сейчас Лига чемпионов – это большой вызов"

Наставник прокомментировал других соперников. Хорватский специалист отметил, что РБ Лейпциг и Селтик показывают совсем другой футбол. Поэтому Шахтеру придется искать свой шанс. Правда, мог жребий быть для "горняков" еще более неумолимым.

"Будем идти от матча к матчу, нужно улучшать нашу форму, чтобы быть конкурентоспособными на уровне Лиги чемпионов, чтобы достойно представлять Украину", – ответил хорват.

"Мы понимаем, какие факторы нас окружают, но у Шахтера по-прежнему есть высокий статус в европейском футболе. Потенциал у нас очень большой, а сейчас Лига чемпионов – это большой вызов", – добавил наставник.

Йовичевич признался, что хотел бы сыграть в первом туре против РБ Лейпцига, ведь в этом матче не будет явного фаворита.

Начинать хотел бы с РБ Лейпциг. Пока сыграем еще два матча в УПЛ, наберем тонус. Мы хотим начинать с матча, где фаворита не будет,

– заявил хорватский специалист.

Матч первого тура группы Лиги чемпионов Шахтер сыграет 6 или 7 сентября.

Напомним, что в первом туре УПЛ "горняки" расписали нулевую мировую (0:0) с Металлистом 1925 года. Впереди перед стартом в Лиге чемпионов команда Йовичевича сыграет против Кривбасса (28 августа) и Движения (2 сентября).