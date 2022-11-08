"Одного футболиста Ренна хорошо знаю": Йовичевич назвал самого опасного игрока "красно-черных"

Донецкий Шахтер получил соперника в 1/16 финала Лиги Европы. В феврале следующего года "горняки" проведут два поединка против французского Ренна.

Главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич поделился своими впечатлениями от жеребьевки Лиги Европы. "Оранжево-черные" встретятся с обидчиком киевского Динамо французским Ренном.

подробнее Ренн дважды одолел Динамо, а теперь будет играть с Шахтером: смогут ли "горняки" отомстить за киевлян

Получили хорошего соперника, показавшего себя в группе Лиги Европы. Особенно в двух матчах с киевским Динамо, которое дважды обыграло. Они находятся сейчас на третьем месте в сильной французской лиге, поэтому мы можем говорить об очень квалифицированном оппоненте, к которому проявляем максимальное уважение. Однако должны обратить внимание на то, что мы – Шахтер. Мы будем биться до конца и верим в свои силы,

– сказал Йовичевич.

Также наставник "горняков" отметил главную звезду Ренна – Ловро Майера. Его сильные качества прекрасно известны хорватскому наставнику по совместной работе в загребском Динамо.

"Одного футболиста французской команды я хорошо знаю – это Ловро Майер. Когда я был тренером Динамо (Загреб), то работал с ним. Сейчас он звезда Ренна: вся игра идет через него, и он является ключевым футболистом. Так что это тоже будет вызов для его и для меня. Будет интересно играть против Ловро, ведь это отличный футболист. Он является ключевым игроком всего чемпионата, и сегодня им интересуются европейские клубы".

Ловро Майер – хорватский полузащитник Ренна. 24-летний футболист начинал свою карьеру в загребском Динамо. В составе Ренна Ловро сыграл 54 матча, в которых забил 8 голов и отдал 12 ассистов. Трансферная стоимость хавбека составляет 22 миллиона евро.

Первый матч Шахтер и Ренн проведут в Варшаве 16 февраля 2023 года. Начало – в 19:45. Ответная игра во Франции состоится 23 февраля в 22:00.