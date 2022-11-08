Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч поділився своїми враженням від жеребкування Ліги Європи. "Помаранчево-чорні" зустрінуться з кривдником київського Динамо французьким Ренном.
детальніше Ренн двічі здолав Динамо, а тепер гратиме із Шахтарем: чи зможуть "гірники" помститися за киян
Дістали гарного суперника, який показав себе в групі Ліги Європи. Надто у двох матчах із київським Динамо, яке двічі обіграв. Вони перебувають зараз на третьому місці в сильній французькій лізі, тож ми можемо говорити про дуже кваліфікованого опонента, до якого виявляємо максимальну повагу. Однак повинні звернути увагу на те, що ми – Шахтар. Ми битимемось до кінця і віримо у свої сили,
– сказав Йовічевіч.
Також наставник "гірників" відзначив головну зірку Ренна – Ловро Маєра. Його сильні якості прекрасно відомі хорватському наставнику по спільній роботі в загребському Динамо.
"Одного футболіста французької команди я добре знаю – це Ловро Маєр. Коли я був тренером Динамо (Загреб), то працював із ним. Зараз він зірка Ренна: уся гра йде через нього, і він є ключовим футболістом. Тож це теж буде виклик для нього і для мене. Буде цікаво грати проти Ловро, адже це чудовий футболіст. Він є ключовим гравцем усього чемпіонату, й сьогодні ним цікавляться європейські клуби".
Перший матч Шахтар і Ренн проведуть у Варшаві 16 лютого 2023 року. Початок – о 19:45. Гра-відповідь у Франції відбудеться 23 лютого о 22:00.