Страх перед сборной Украины: Луческу пугает экс-тренера Румынии перед Евро-2024

Украина квалифицировалась на Евро-2024 по результатам поединков против Боснии и Герцеговины (1:2) и Исландии (2:1) в рамках плей-офф отбора. На чемпионте Европы "сине-желтые" будут соревноваться в группе E.

После квалификации на Евро-2024 сборная Украины попала в группу E, где соперниками стали Словакия, Бельгия и Румыния. Бывший тренер национальной команды Румынии Ангел Йорданеску высказался относительно будущего противостояния стран на чемпионате Европы.

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Разговор с Луческу об Украине

Йорданеску заявил, что разговаривал с Мирчей Луческу о сборной Украины и тот подтвердил, что "сине-желтые" имеют сильных игроков.

Я говорил с Мирчей Луческу о сборной Украины. Кроме того, что я знал, он укрепил мое мнение, что у них есть сильные игроки из топ-команд. А он является человеком, который лучше всего знает украинский футбол. Я бы не хотел играть против Украины,

– рассказал экс-наставник сборной Румынии.

Он также добавил, что его команда готова на самом высоком уровне.

. Мирча Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял донецкий Шахтер, а с 2020 до 2023 года был главным тренером киевского Динамо.

Матчи сборной Украины на Евро-2024