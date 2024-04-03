Страх перед сборной Украины: Луческу пугает экс-тренера Румынии перед Евро-2024
Источник:Realitatea Sportiva
Украина квалифицировалась на Евро-2024 по результатам поединков против Боснии и Герцеговины (1:2) и Исландии (2:1) в рамках плей-офф отбора. На чемпионте Европы "сине-желтые" будут соревноваться в группе E.
После квалификации на Евро-2024 сборная Украины попала в группу E, где соперниками стали Словакия, Бельгия и Румыния. Бывший тренер национальной команды Румынии Ангел Йорданеску высказался относительно будущего противостояния стран на чемпионате Европы.
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Разговор с Луческу об Украине
Йорданеску заявил, что разговаривал с Мирчей Луческу о сборной Украины и тот подтвердил, что "сине-желтые" имеют сильных игроков.
Я говорил с Мирчей Луческу о сборной Украины. Кроме того, что я знал, он укрепил мое мнение, что у них есть сильные игроки из топ-команд. А он является человеком, который лучше всего знает украинский футбол. Я бы не хотел играть против Украины,
– рассказал экс-наставник сборной Румынии.
Он также добавил, что его команда готова на самом высоком уровне.Напомним. Мирча Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял донецкий Шахтер, а с 2020 до 2023 года был главным тренером киевского Динамо.
Матчи сборной Украины на Евро-2024
- Накануне Евро-2024 сборная Украины сыграет товарищеские матчи против Германии (3 июня), Польши (7 июня) и Молдовы (11 июня).
- Чемпионат Европы 2024 начнется 14 июня.
- Первый поединок будет против сборной Румынии и запланирован на 17 июня.
- Во втором туре Украина сыграет со Словакией. Поединок состоится 21 июня.
- Третий тур состоится 26 июня. "Сине-желтые" будут играть против Бельгии.