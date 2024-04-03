Після кваліфікації на Євро-2024 збірна України потрапила в групу E, де суперниками стали Словаччина, Бельгія та Румунія. Колишній тренер національної команди Румунії Ангел Йорданеску висловився щодо майбутнього протистояння країн на чемпіонаті Європи.
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Розмова з Луческу про Україну
Йорданеску заявив, що мав розмову з Мірчею Луческу про збірну Україну і той підтвердив, що "синьо-жовті" мають сильних гравців.
Я говорив з Мірчею Луческу про збірну України. Окрім того, що я знав, він зміцнив мою думку, що в них є сильні гравці з топ-команд. А він є людиною, яка найкраще знає український футбол. Я б не хотів грати проти України,
– розповів екснаставник збірної Румунії.
Він також додав, що його команда готова на найвищому рівні.
Матчі збірної України на Євро-2024
- Напередодні Євро-2024 збірна України зіграє товариські матчі проти Німеччини (3 червня), Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).
- Чемпіонат Європи 2024 розпочнеться 14 червня.
- Перший поєдинок буде проти збірної Румунії та запланований на 17 червня.
- У другому турі Україна зіграє зі Словаччиною. Поєдинок відбудеться 21 червня.
- Третій тур відбудеться 26 червня. "Синьо-жовті" гратимуть проти Бельгії.