Одевает сборную Украины и окупантов: Joma разработала форму для российского Зенита

Российский футбольный клуб Зенит представил новую форму. Ее производитель испанская компания Joma, которая делает форму и для сборной Украины по футболу.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие мировые бренды покинут российский рынок. В том числе и производители спортивной формы. Но не все.

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Еще летом 2022 года разразился скандал, когда оказалось, что испанская компания Joma производит форму для российских футбольных клубов. Тогда форму от Joma представили ЦСКА (бывший клуб в подчинении российского минобороны) и Ахмат (еще в 2020 году этот клуб попал под санкции США из-за приближенности к Рамзану Кадырову).

В то же время Joma является техническим партнером и сборной Украины – она производит формы для всех команд – от юношеских до национальной. Именно она в 2021 году разработала форму с контуром Украины и надписями "Слава Україні!" и "Героям слава!", в котором сборная выступила на Евро-2020, и какая так разозлила россиян.

После скандала в Украинской ассоциации футбола заявили, что "Joma остановила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами". Однако эта "остановка" означала лишь то, что компания больше не подписывает именно спонсорские контракты с клубами, когда могла надавать им форму как спонсор клуба. Но это не значит, что Joma не может иметь коммерческих сделок с россиянами, когда продает им форму.

3 марта 2023 года форму от Joma представил еще один российский клуб – Зенит. Правда, на официальном сайте российского клуба нет никакого упоминания о том, что производитель формы – именно испанская компания Joma. Но логотип производителя есть на самой форме.

Следует отметить, что титульным спонсором Зенита является российская компания "Газпром".