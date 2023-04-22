"Мы не согласны с рекомендацией МОК, россияне должны быть отстранены": вице-президент IBU

Йиржи Хамза в очередной раз выразил свое несогласие с Международным олимпийским комитетом. Вице-президент IBU сидит только на одном стуле.

Йиржи Хамза твердо уверен, что россиянам не место на международной спортивной арене. Чешский биатлонист Михал Крчмарж тоже на украинской стороне.

Достойно внимания Вы можете рассчитывать на Париж – Идальго сделает все, чтобы россиян не было на Олимпиаде-2024

Разумные мысли в трезвой голове

Ранее заявлявший вице-президент Международного союза биатлонистов его сильно разочаровал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах своим заявлением о возможном участии представителей России в международных соревнованиях. Хамза в очередной раз озвучил свою позицию и отметил, что борьба со спортсменами из страны-оккупанта не будет останавливаться.

Нам нечего решать и менять нашу позицию. Мы также не согласны с рекомендацией Международного Олимпийского комитета вернуть россиян на соревнования под нейтральным флагом. Они должны быть отстранены, пока их войска не покинут Украину,

– твердо сказал Хамза.

Биатлонист Михал Крчмарж также не может понять, почему же россиян должны вернуть в цивилизованный мир. Чех не видит даже ни малейшей причины, почему представители страны-агрессора должны получить возможности соревноваться на уровне с другими спортсменами.

Я не могу представить, что российский спортсмен, который появлялся на публичных мероприятиях рядом с Путиным с "Z" на груди и поддерживал агрессию, встретится с украинским биатлонистом, спавшим неизвестное количество ночей в подвале. Ситуация не изменилась, она все та же, война все еще идет, люди гибнут. Я не знаю, почему мы должны вдруг передумать,

– рассказал Крчмарж.

Условия допуска россиян к международным соревнованиям согласно заявлению МОК