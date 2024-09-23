В последнее время Эвертон был в тяжелом финансовом положении. Уже бывший владелец, Фархад Мошири, длительное время искал для клуба покупателей.

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"Ириски" получили новых владельцев

Клуб Миколенко неоднократно штрафовали за нарушение финансовых правил АПЛ, поэтому он все еще остается в трудном финансовом положении.

В соцсетях Эвертон официально сообщил, что "Blue Heaven Holdings" и "Friedkin Group" достигли договоренности по поводу приобретения контрольного пакета акций клуба. Осталось только, чтобы АПЛ и Футбольная ассоциация Англии одобрили эту сделку.

"Мы рады достичь соглашения о том, чтобы стать опекунами этого культового футбольного клуба. Мы сосредоточены на получении необходимых одобрений для завершения договоренности. Мы с нетерпением ждем момента, чтобы обеспечить клубу стабильность и разделять наше видение будущего, включая завершение строительства нового стадиона "Эвертон" в Брэмли-Мур Док", – отметили представители "Friedkin Group".

Справка. Глава "Friedkin Group" Дэн Фридкин является также владельцем итальянской Ромы, где сейчас играет Артем Довбик.

Отметим, что сейчас Эвертон занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице АПЛ, что может в конце сезона привести к вылету в низшую лигу.