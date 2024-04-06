Не без дикого курьеза: Миколенко помог Эвертону выиграть в АПЛ впервые за три месяца

Эвертон смог минимально переиграть Бернли благодаря смешному голу от Кальверта-Льюина. В свою очередь Миколенко отыграл успешный матч без ошибок.

Эвертон – Бернли 1:0

Гол: Кальверт-Льюин, 45+2.

В чемпионате Англии на субботу были назначены семь матчей 32 тура АПЛ. В одном из них сошлись аутсайдеры турнира – Эвертон принимал Бернли, пишет 24 канал.

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Везение на стороне Эвертона

Команда Виталия Миколенко не должна была бы бороться за выживание в этом году. Впрочем из-за финансовых махинаций лига наложила шестиочковый штраф на "ирисок". Для сохранения отрыва от зоны вылета Эвертону надо было бить прямого конкурента.

Дела у Бернли куда хуже, подопечные Компани идут предпоследними в таблице. Уже традиционно в основе мерсисайдцев вышел Миколенко и помог команде наконец выиграть.

Подопечные Дайча владели игровым преимуществом. Впрочем, забить удалось только после невероятного везения. Перед перерывом кипер гостей Мурич выбивал мяч от ворот и попал в Кальверта-Льюина. От англичанина мяч и залетел в ворота.

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Миколенко – топ

Как оказалось, это был единственный гол во встрече, однако он помог Эвертону впервые выиграть в АПЛ с середины декабря. "Ириски" не знали вкуса победы в чемпионате аж 14 матчей.

Миколенко же уверенно отыграл весь матч и получил от Whoscored оценку 7,4, вторую самую высокую после автора гола. Успех позволил Эвертону догнать Брентфорд и подняться на 15 место в таблице. Расстояние от зоны вылета составляет четыре балла.