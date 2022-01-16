Эвертон может уволить Бенитеса с должности главного тренера, – СМИ

Английский Эвертон потерпел горькое поражение от аутсайдера АПЛ Норвича. После чего появилась информация об уходе главного тренера "ирисок".

У Миколенко может быть другой тренер

Руководство Эвертона может указать "на двери" Рафаэлю Бенитесу. 61-летний специалист рискует покинуть "ирисок".

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Боссы английского клуба недовольны результатами команд в этом сезоне. В последней игре Эвертон неожиданно потерпел выездное поражение от Норвича, который идет в зоне вылета (2:1).

Матч против Норвича стал дебютным для Виталия Миколенко за Эвертон в чемпионате Англии. До этого украинский защитник провел свой первый матч за "ирисок" в Кубке страны.

После этого фиаско тренерское кресло Бенитеса зашаталось еще больше. Испанский специалист может быть уволен еще до следующего поединка АПЛ против Астон Виллы, который состоится 22 января.

Остальные журналисты подтвердили информацию

О возможной отставке наставника заговорили не только в издании The Athletic. Журналисты Питер О'Рурк и Фабрицио Романо написали на своих страницах в твиттере.

Якобы руководство клуба хочет немедленно уволить Бенитеса, договориться с ним о компенсации и найти нового главного тренера.

О'Рурк вообще написал, что английский клуб уже уволил специалиста, а официальное подтверждение будет примерно 17 января.

Карьера Бенитеса в Эвертоне

Испанский наставник начал работу в английском клубе в июле 2021 года.

Его соглашение с "ирисками" рассчитано до конца июня 2024 года.

Под руководством Бенитеса Эвертон отыграл 22 матча.

В сезоне-2021/2022 англичане одержали 7 побед, расписали 4 мировых и потерпели 11 поражений.

Эвертон после 19 сыгранных матчей занимает лишь 15 место в таблице АПЛ, имея в своем активе 19 очков.