Эвертон Миколенко прекратил сотрудничество с тремя компаниями российского олигарха Усманова

Ливерпульский Эвертон аннулировал спонсорские контракты с тремя российскими компаниями: USM Holdings, MegaFon и Yota.

Эвертон поддерживает Украину

Все компании связаны с российским миллиардером Алишером Усмановым, попавшим в список санкций ЕС "за особо тесные связи с Владимиром Путиным".

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За Эвертон выступает защитник сборной Украины Виталий Миколенко. Он перешел в английскую команду из Динамо в январе.

"Все в Эвертоне шокированы и огорчены ужасающими событиями, которые разворачиваются в Украине. Эта трагическая ситуация должна быть прекращена как можно быстрее, и необходимо избежать любых дальнейших человеческих жертв. Игроки, тренерский штаб и все работающие в Эвертоне оказывают полную поддержку нашему игроку Виталия Николаенко и его семьи и будут продолжать это делать.

Клуб может подтвердить, что он немедленно приостановил все коммерческие спонсорские договоренности с российскими компаниями USM, МегаФон и Yota”, – говорится в заявлении Эвертона.

ЕС заморозил активы Усманова и ввел запрет на посещение стран Евросоюза. Правительство Великобритании пока не задело активы миллиардера.

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