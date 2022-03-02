Евертон підтримує Україну
Всі компанії пов'язані з російським мільярдером Алішером Усмановим, який потрапив до списку санкцій ЄС "за особливо тісні зв'язки з Володимиром Путіним".
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За Евертон виступає захисник збірної України Віталій Міколенко. Він перейшов в англійську команду із Динамо у січні.
"Всі в Евертоні шоковані і засмучені жахливими подіями, які розгортаються в Україні. Ця трагічна ситуація має бути припинена якнайшвидше, і необхідно уникнути будь-яких подальших людських жертв. Гравці, тренерський штаб та всі, хто працює в Евертоні, надають повну підтримку нашому гравцеві Віталію Миколенку та його сім’ї та продовжуватимуть це робити.
Клуб може підтвердити, що він негайно призупинив усі комерційні спонсорські домовленості з російськими компаніями USM, Мегафон та Yota”, – йдеться у заяві Евертона.
- ЄС заморозив активи Усманова та запровадив заборону на відвідування країн Євросоюзу. Уряд Великобританії поки що не зачепив активи мільярдера.
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