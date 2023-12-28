Сенсации не вышло: команда Миколенко в боевом матче уступила Манчестер Сити – видео
"Ириски" ведут отчаянную борьбу за сохранение места в Премьер-лиге. Даже с действующим чемпионом Англии Эвертон сражался за победу.
Эвертон – Манчестер Сити 1:3
Голы: Гаррисон, 29 – Фоден, 53, Альварес, 64 (с пенальти), Силва Б., 86.
Команда Хосепа Гвардиола накануне встречи с Эвертоном выиграла клубный чемпионат мира. Этот трофей стал шестым для "горожан" в этом сезоне, пишет 24 Канал.
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Эвертон дал бой чемпиону
Хозяева поля первыми открыли счет во встрече. Результативным ударом отличился Гаррисон. К перерыву все попытки подопечных Гвардиолы поменять цифры на табло завершились ничем. Эвертон удачно отбивался от атак соперника.
Впрочем, во втором тайме класс чемпиона Англии сказался. Сначала Фоден на 53-й минуте поединка восстановил паритет. Немного погодя аргентинец Альварес (Манчестер Сити) реализовал пенальти за игру рукой игрока Эвертона.
На 75-й минуте Доминик Калвер-Льюин упустил стопроцентный момент сравнять счет. В этом эпизоде "горожан" спасла перекладина.
Финальную точку в матче поставил Бернарду Силву. Португальский хавбек Манчестер Сити воспользовался ошибкой голкипера Эвертона Пикфорда.
В итоге Манчестер Сити одержал победу со счетом 3:1. Весь поединок за Эвертон отыграл Виталий Миколенко. Украинский защитник не отметился результативными действиями, но снова был непревзойденным в индивидуальных единоборствах.
Видеообзор матча Эвертон – Манчестер Сити