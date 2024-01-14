Евертон – Астон Вілла 0:0

Український захисник за традицією зайняв своє місце на лівій бровці. Завдяки надійній грі в обороні Віталій Миколенко став справжнім лідером Евертона, пише 24 Канал.

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Евертон зупинив Астон Віллу

Суперники знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці. Однак "іриски" не збиралися віддавати очки "вілланам".

У дебюті поєдинку перспективний момент відзначитися отримав Миколенко. Віталій підхопив м'яч та ударом здалеку намагався поцілити у ворота. На жаль, українець відправив шкіряного на трибуни.

На 18-й хвилині м'яч побував у воротах господарів поля. Однак арбітр скасував гол Алекса Морено, зафіксувавши офсайд.

На початку другого тайму ушкодження отримав Миколенко, який зіткнувся головою із суперником. Проте навіть кров не завадила захиснику Евертона продовжити матч.

Миколенку розбили голову в матчі з Астон Віллою: відео

Наприкінці зустрічі хавбек "ірисок" Абдулай Дукуре вдало замкнув простріл партнера по команді. Однак знову арбітр матчу скасував взяття воріт.

У підсумку поєдинок завершився без забитих голів – 0:0.

Евертон залишився на 17-й сходинці таблиці АПЛ. Команда Миколенка лише на одне очко випереджає Лутон, який перебуває у зоні вильоту.

Астон Вілла опустилася на третє місце. У "вілланів" однакова кількість очок з Манчестер Сіті – по 43. Однак у "містян" ще є гра в запасі.

Відеоогляд матчу Евертон – Астон Вілла