Эту нацию не одолеть, – Стаховский поражен единением украинцев во время войны

Сергей Стаховский недавно закончил теннисную карьеру, как теперь с оружием в руках защищает Украину. Бывший теннисист рассказал, что его больше всего увлекает в земляках.

Стаховский: Максимально удивил весь украинский народ

Начало военных действий Сергей Стаховский встретил в Дубае. Но без колебаний вернулся в Украину, хотя сам с семьей проживает за границей.

Стоит прочесть Сколько еще нужно смерти, чтобы вы начали действовать, – Стаховский обратился к НАТО

Стаховский рассказал, что его больше всего поразило в украинцах, когда началась война против России. Сергей был поражен сплоченностью своих земляков, которые с оружием в руках становились на защиту родных домов, обустраивали блокпосты на въезде в города и поселки.

Если честно, меня максимально удивил весь украинский народ, который сразу стал действовать. Первое удивление было, когда я заезжал в Киев. До того три дня был в Интернете, телефоне и неизвестности, ведь когда началась война, был в Дубае. И когда заезжал в Украине, всей картины не знал: где Россия, насколько они продвинулись? А по телевидению, в Интернете картина была такова: полномасштабная война, но не знаешь, где они есть, а где их нет", – сказал бывший теннисист.

И вот сначала доехали до первого блокпоста – а там уже и второй, и в каждом селе блокпосты, стоят люди с охотничьими ружьями… И когда видишь эту непосредственную готовность людей защищаться – конечно, настроение поднимается! Потому что понимаешь: эту нацию не одолеть,

– добавил Стаховский.